Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliğini ziyaret edecek, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programına katılacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Merkez Çarşı ve Gölpazarı İlçesi esnafını ziyaret edecek, Vezirhan AK Parti Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılacak, Gölpazarı AK Parti İlçe Başkanlığında ziyaret ve istişare toplantısı gerçekleştirecek ve Osmaneli AK Parti İlçe Başkanlığında istişare toplantısına katılacak.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Kiraz, Kınık, Ödemiş ve Menemen’de bazı inceleme ve temaslarda bulunacak, çiftçilerle bir araya gelecek.

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak.

9- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranları ile geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

10- Birleşmiş Milletler'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor.

11- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

13- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

14- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

15- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

15- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan doktor ve sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.