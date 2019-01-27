Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantılarına katılacak.



3- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.



5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca Gişeler'de karşılandıktan sonra TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın ofisini ziyaret edecek.



- Bahçeli, partisinin İl Başkanlığına yapacağı ziyaretin ardından akşam yemeğinde MHP İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek.



6- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit ve gazi çocukları buluşması kahvaltı programına katılacak, AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek.



7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Valiliği ziyaret edecek, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde Pres Makina'nın açılışına katılacak, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme ve toplantı yapacak.



8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "KADEM 4.İnovasyonda Kadın Ödül Töreni"ne katılacak.



9- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



10- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

12- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Çaykur Rizespor-Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.



13- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Osmanlıspor, Altay-Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.



14- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit, Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.



15- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.



16- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.



17- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Halkbank-Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.



18- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in ikinci yarısı 13. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.



19- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.



20- Almanya ile Danimarka'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası, Norveç ile Danimarka arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.