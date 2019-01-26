Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Teymur Otel'de AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğine iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğe ziyarette bulunacak, Küçük Sanayi Kooperatifi'nde anahtar teslim törenine iştirak edecek, şehir merkezinde riskli alanlar ve rezerv alanlarını yerinde inceleyecek. Bakan Kurum, Kazım Karabekir'i anma etkinliğine katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşüleceği "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık yapacak.

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkanları aday tanıtım programına katılacak, Aynzeliha Gölü ve Dergah Camisi'ni ziyaret edecek, Vefa Yemeği'nde partililerle buluşacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye başkanları aday tanıtım programına katılacak, partililerle yemekte bir araya gelecek.

7- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıya katılacak.

8- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

9- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

11- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

12- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Denizlispor-Adana Demirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.

13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla başlayacak.

14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın ilk maçlarında OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.

15- Voleybolda Efeler Ligi 15. hafta maçlarında Galatasaray-Maliye Piyango, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Arkas Spor, İnegöl Belediyespor-Halkbank, Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşacak.

16- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası 4 maçla tamamlanacak.

17- TFF 2. Lig'de 19. hafta 3, TFF 3. Lig'de de 19. hafta 6 maçla başlayacak.

18- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasında tek kadınlar finali oynanacak.