Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek, görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, ortak basın açıklaması yapacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sokak sağlıklaştırması, millet bahçesi ve Frigya Vadisi Projesi alanları ile TOKİ İscehisar konutlarında incelemelerde bulunacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katılacak.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Cevahir Otel'de düzenlenecek Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.

8- 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) izleniyor.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ekonomi Forumu’nda temaslarda bulunacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

10- TCMB, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

11- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesi fahri doktora tevdi törenine katılacak, başkent Lefkoşa'da resmi temaslarda bulunacak.

13- Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununu çözmek için varılan Prespa Anlaşması, Yunan Parlamentosunda oylanacak.

14- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin konferansta konuşacak.

15- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

16- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

17- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

18- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

19- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Volkswagen Arena'da konuk edecek.

20- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Gençlerbirliği-Altınordu müsabakasıyla başlayacak.

21- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni transferi Senegalli golcü Demba Ba için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında imza töreni düzenleyecek.