Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

- Erdoğan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Salonu'nda AK Parti Samsun İl Başkanlığının teşkilat yemeğine iştirak edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunacak, AKTOB Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkan adayları tanıtım programı ve vefa yemeğine katılacak.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediye başkan adayları tanıtım programında yer alacak.

6- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, belediye başkan adayları tanıtım programına iştirak edecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı'nın kapanış oturumuna katılacak.

9- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sanayide Yeni Ufuk; Savunma Sanayii" programında yer alacak.

10- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek.

11- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler izleniyor.

12- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

13- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

14- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

15- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

16- Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, Ataşehir Sheraton Otel'de başlayacak.

17- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Gazişehir Gaziantep-Denizlispor, Afjet Afyonspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.

18- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

19- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol, Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

20- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmalarıyla başlayacak.

21- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango-Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevnespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş ve Arkas Spor-Arhavi Belediyespor müsabakaları oynanacak.

22- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı beşer maçla başlayacak.