Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında, Katı Atık Düzenli Depolama sahasında ve Bigadiç TOKİ şantiye alanında inceleme yapacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikent Gençlik Merkezi ile Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinin açılışına katılacak, Kalyon Stadı ve Şahinbey Spor Salonu'nda incelemelerde bulunacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya ve Uşak'ta Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantılarına katılacak.

5- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak il teşkilatı, aday ve aday adaylarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Edirne'de partisinin il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mardin'de partisinin il ve ilçe belediye başkan aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Afyonkarahisar'da belediye başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

10- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Gaziantep Basketbol-Galatasaray, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Banvit maçlarıyla başlayacak.

13- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)