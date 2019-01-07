Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Burdur aday tanıtım programına ve Öğretmenevi'nde teşkilat toplantısına katılacak.



4- TÜİK, 2015-2017 dönemi "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıklayacak.



5- Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenecek basın toplantısıyla "2018 Küresel İnsan Ticareti Raporu" açıklanacak.



6- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



8- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- FETÖ'nün Denizli il yapılanması ve finans ayağına yönelik 146 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

9- Türkiye Futbol Federasyonu MHK Kış Semineri kapsamında, Calista Luxury Resort Otel'de FIFA kokart töreni yapılacak.



10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında, Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



11- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları-Halkbank karşı karşıya gelecek.



12- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.