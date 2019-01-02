Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"na katılacak.



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'da "2. Avrupa Müslümanları Buluşması"nın açılışına katılacak.



6- FETÖ davaları



- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.