ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.
5- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
6- Büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.
7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
9- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.