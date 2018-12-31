Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.



2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.



5- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.



6- Büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.