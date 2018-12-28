Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA



Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avni Aker Millet Bahçesi, Çömlekçi, Zagnos, Tabakhane ve Yomra kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la görüşecek, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Eximbank şubesinin açılışına ve ticaret odasında istişare toplantısına iştirak edecek.

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Hatay'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bakanlığın koordinasyon toplantısına katılacak, TCDD Nurdağ şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

7- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROBOİK Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması ve İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması Ödül Töreni'nde yer alacak.

8- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda düzenlenecek "2019 Hac Kurası" törenine katılacak.

9- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıklayacak.

10- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

12- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

13- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün sivil imamı 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Düzce'deki FETÖ/PDY davasında, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanması sürecek.

14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.