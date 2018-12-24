ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacak.3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Hotel'de düzenlenecek "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programına iştirak edecek.4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.5- TÜİK, 2017 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve 2016-2017 dönemi devlet hesaplarını açıklayacak.6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Uluslararası Maarif Vakfı Okuluna ziyarette bulunacak.7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.8- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.10- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.11- FETÖ davaları- FETÖ/PDY'nin "takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'de devam edilecek.- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.- Bayburt'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu, 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılanması, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.- FETÖ'nün usulsüz dinleme davasına ilişkin İzzet Otyakmaz'ın yargılanmasına Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.- Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakim ve savcının yargılanması, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.12- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı, Antalyaspor-Fenerbahçe ve Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek.13- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında Altınordu ile Giresunspor, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.14- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.15- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Çanakkale Belediyespor-VakıfBank ve Fenerbahçe Opet-Halkbank karşılaşmalarıyla başlayacak.16- Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda başlıyor.