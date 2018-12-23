Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu ile Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.



5- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



7- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



8- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.



9- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Adanaspor, Hatayspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-Boluspor, Adana Demirspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor

10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Afyon Belediyespor-Türk Telekom, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla devam edilecek.



11- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.



12- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.