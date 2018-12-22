Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA



Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kuruluna katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Edebiyatı Vakfında "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konferansına, Yedihilal Derneğinin 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Millet Bahçesi ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, TOKİ Kuzey Şehir Yol ve Köprü Konutları, Aydınlar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ile Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm İstasyon Park ve Gaziray alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Tahir Siyala ile bir araya gelecek, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşecek, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilecek.

6- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

7- Fransa'da sarı yeleklilerin ülke genelinde düzenleyeceği gösteriler takip edilecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temel atma töreni, TÜGVA ve YediHilal olağan genel kurulları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2018 Gala Gecesi'ne katılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta MKE Ankaragücü-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.