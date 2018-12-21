Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

2- TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylanacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinin kapanış oturumuna katılacak.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası" finaline katılacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirecek, Karakoyun ve Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm alanlarıyla Millet Bahçesi GAP Vadisi 3. Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

5- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

6- TÜİK, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi ile ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısına katılacak, mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Marsa Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

8- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

10- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Buz Pateni Tesisi'nin açılışına ve Atatürk Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek Mevlid-i Nebi programına katılacak.

12- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki ile deplasmanda karşılaşacak.

13- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.