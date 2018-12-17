Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenine, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek.



- Köver ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek, Budapeşte'deki Türk şehitliğini ve Gül Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında düzenlenecek partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, mevkidaşı Şehriyar Afridi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşecek.



5- TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 yılı kesin hesapları görüşülecek.



6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bir Enerji Bir Nefes Projesi kapsamında Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'na iştirak edecek.



7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balkan Odaları Birliği Genel Kurulunun açılış oturumuna katılacak.

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.



9- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı ciro endekslerini ve ekim ayı sanayi üretim endeksini yayımlayacak.



10- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

12- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



13- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

14- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şeb-i Arus Programı'na katılacak.



15- CRR Türk Müziği Topluluğu, Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yılı nedeniyle CRR Konser Salonu'nda Şebiarus etkinliği gerçekleştirecek.

16- Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili komandoların katılacağı yürüyüş gerçekleştirilerek, basın açıklaması yapılacak.

17- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



- Örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına başlanacak.



18- İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edilecek.



19- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 32 turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.



20- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



21- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley kura çekimi Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilecek.