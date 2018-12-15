Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Denizli'de yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni ile İstanbul'da TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 64. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kepez Santral Mahallesi ile Çalkaya kentsel dönüşüm alanları, Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi Alanı'nda incelemede bulunacak ve Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkmenistan'da 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, temaslarda bulunacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarda bulunacak.

7- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar izlenecek.

8- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.