Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşecek Erdoğan ve Ader, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Ulusal Meclis'te karşılanacak. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Ader tarafından Macar Bilimler Akademisi'nde onuruna verilen devlet yemeğine katılacak.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

3 - Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, İsrail ablukasını kırmak için balıkçılar iskelesinden denize açılarak gösteri düzenleyecek.

4- Irak'ta hükümet kurma çalışmaları izleniyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

7- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Programına katılacak.

8-FETÖ davaları

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

- Darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan15 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

9- Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılacak "Kadıköy Tiyatro" binasının temel atma töreni gerçekleştirilecek.

10- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.

- Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak.

11- A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması için hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

12- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çukurova Basketbol, ön eleme turu ilk maçında Rusya'nın Nadezhda takımını Edip Buran Spor Salonu'nda konuk edecek.

13- Voleybolda 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı öncesi Halkbank ile Maliye Piyango'nun başantrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla TVF Başkent Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.