ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına katılacak.
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile Kaya Palazzo otelinde görüşecek.
3- Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi ve Parlamento seçimleri yapılacak.
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
5- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliğiyle "Yol Arkadaşım Olur musun?" sloganıyla Yeşilköy sahilinde İstanbul Koşusu gerçekleştirilecek.
7- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Japonya'da sürüyor.
- Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.
8- Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası engel atlama yarışmaları, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak.
9- Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Akhisarspor-Trabzonspor ve Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
10- Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep, Boluspor-Giresunspor, Osmanlıspor-Adana Demirspor ve Adanaspor-Balıkesirspor maçlarıyla sona erecek.
11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom, Galatasaray-Anadolu Efes ve Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
12- TFF 2. Lig'de 6. hafta 15, 3. Lig'de 6. hafta 20 maçla sona erecek.
13- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasına 1955 Batman Belediyespor-MYK Hentbol ve Beykoz Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
14- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı, Japonya'nın Suzuka kentinde koşulacak.
15- MotoGP'de sezonun 15. etabı Tayland Grand Prix'si, Bangkok'ta yapılacak.