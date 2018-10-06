ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğince Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nın açılış konuşmasını yapacak.
3- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
4- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor-Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor-MKE Ankaragücü ve Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla devam edilecek.
6- Voleybolda 2018 Erkekler Balkan Kupası mücadelesi Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde başlayacak.
- Türkiye'den kupada mücadele edecek Ziraat Bankası, Romanya'nın CSM Bükreş takımıyla karşılaşacak.