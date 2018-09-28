Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti

- Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşılanacak.

- Başkan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Steinmeier tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı'nın açılışında konuşacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuba Camisi ve Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park'ın açılışını yapacak, TOKİ ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katılacak.

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantıya iştirak edecek.

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turhal Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım ve Şeker Üretim Kampanyası'na katılacak.

7- TÜİK, 2018 yılı ocak-haziran dönemi elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta ikili temaslar gerçekleştirecek ve toplantılara katılacak.

9- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

10- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

11- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılış törenine katılacak.

12- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Kısa Metraj Film Yarışmaları Ödül Töreni düzenlenecek.

13- Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın ödül töreni yapılacak.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretler gerçekleştirecek, Doğalgaz Merkez Şebeke İlk Kazma Töreni'ne katılacak, Kula Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

15- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.