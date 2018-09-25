Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında BM Genel Kuruluna hitap edecek, ardından Yunanistan, Mozambik, Slovenya ve Venezuela liderleri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarının yanı sıra İmam Buhari, İmam Maturudi ve Emir Timur türbeleri ile Registan Meydanı'nı ziyaret edecek ve Semerkant Valisi Erkincan Turdimov'un onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolü imza törenine katılacaklar.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında yapılacak Tarım Kart imza törenine katılacak.

- Bakan Turhan, Singapur Milli Günü'ne iştirak edecek.

6- TÜİK, 2017 yılı girişim özeliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini ihraç edecek.

8- BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında liderler Genel Kurula hitap edecek.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temas ve görüşmeler gerçekleştirecek.

10- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinlikte konuşacak.

13- Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı davasının görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, Kayseri'de kamu görevlisine iftira suçundan yargılanmalarına 12. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

15- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

16- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

17- 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Şerif Gören’in Sinema Hafızası" konulu söyleşi ve "25. Yıl Gala Gecesi" gerçekleştirilecek.

18- Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 6. yılı dolayısıyla Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde özel bir programla anılacak.

19- Bangladeş Resim Sergisi, İzmir Resim ve Heykel Müzesinde açılacak.

20- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'da gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor.

- Türkiye, B Grubu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

21- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 14 maçla başlayacak.

- Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2. Lig temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk edecek.