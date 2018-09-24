Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde bulunduğu ABD'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek ve liderlerle ikili temaslar gerçekleştirecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

- Yıldırım, Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de ayrı ayrı bir araya gelecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

5- TÜİK, 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ile eylül ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunacak ve "Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı" oturumuna katılacak.

7- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

- Adana'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 17 eski öğretmenin yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

- Kocaeli'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı dava görülecek.

10- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

11- 25. Adana Film Festivali kapsamında Muhsin Ertuğrul Sergisi'nin açılışı yapılacak, Onur Ödülleri töreni gerçekleştirilecek.

12- İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı" Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

13- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

14- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

- Organizasyonun beşinci gününde Türk sporculardan erkekler 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.