Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecek.

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün" temalı MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası kapanış programına iştirak edecek.

4- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

6- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de din görevlileri ile bir araya gelecek, Roman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

7- 25. Adana Film Festivali'nin açılış töreni düzenlenecek.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'da Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup Elit Kadınlar Yarışı'nı başlatacak.

9- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

10- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.

11- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

12- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla devam edecek.

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

14- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.