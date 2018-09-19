Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Gaziler Günü



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'ne katılacak.



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve gazilerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.



2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mustafa'yı kabul edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nın açılışına katılacak.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya gelecek.



- Soylu ve Stefanovic, Türkiye ve Sırbistan arasında güvenlik iş birliği alanında niyet beyanı imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haliliye Eğitim Kampüsü açılışına katılacak, geçici eğitim merkezinde incelemede bulunacak, Valilik ve Karaköprü ilçesi okul ziyaretlerinden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.



6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na katılacak.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.



8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemede bulunacak.



9- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Bereket Sigorta AŞ Genel Müdürü Mahmut Güngör, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.



10- TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.



11- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki görüşmenin ikinci aşaması için yeniden bir araya gelecek.



12- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Türkiye-Rusya mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.



13- Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar izleniyor.



14- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

15- Pasifik Okyanusunun kuzeyini etkisi altına alan Mangkhut tayfunuyla ilgili gelişmeler izleniyor.

16- Suriye sınırına askeri sevkiyat ve İdlib'e insani yardım faaliyetleri takip ediliyor.

17- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

18- Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

19- Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



20- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek

- Eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, "himmet" toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

21- Avanos ilçesinde çeşitli ülkelerden seramik sanatçılarının katılımıyla "Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" düzenlenecek.

22- "Kansersiz Yaşam Senin Elinde" sosyal sorumluluk projesi sergisi Zorlu PSM'de açılacak.

23- UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Eylül Perşembe günü yapılacak 2018-2019 sezonu grup ilk karşılaşmaları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, maçların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.



24- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.



25- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Trnava kentinde sürüyor.