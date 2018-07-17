Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşacak.

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

4- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

6- Irak'ın güneyinde ve başkentte kamu hizmetlerindeki yetersizlik, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler izleniyor.

7- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

9- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları start alacak.