Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 15 Temmuz'un ikinci yılı

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katılacak, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğünde düzenlenecek programa ve Kızılay Meydanı'ndaki etkinliğe katılacak. TÜRKSAT'taki programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da iştirak edecek.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.

- TBMM'de "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

2- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum izleniyor.

4- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

5- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakalarıyla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.

7- Fransa Bisiklet Turu 9. etapla sürüyor.