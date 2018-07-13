Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkanlık Divanı toplantısına katılacak, TBMM Genel Kurulunu yönetecek.

3- İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Theresa May ile bir savunma tesisini ziyaret edecek, May ve Kraliçe İkinci Elizabeth ile ayrı ayrı görüşecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

5- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.



- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 45'i tutuklu 147 polisin yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürecek.

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.



7- Fransa Bisiklet Turu 7. etapla devam ediyor.



8- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.