Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ayrı ayrı kabul edecek.



2- Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'e konuk olacak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığını ziyaret edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.



6- FETÖ davaları



- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek



- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.



- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



7- Basketbolda Avrupa kupaları kura çekimi



- Erkeklerde ULEB Avrupa Kupası, kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi İspanya'nın Barselona ve Almanya'nın Münih kentlerinde yapılacak.