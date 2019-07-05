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"Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü"
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.07.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuşma yapacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NGN Star Of Bosphorus'un veri merkezi açılışı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına katılacak.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü" başlıklı programa iştirak edecek.

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nin açılış programına katılacak. 

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul edecek.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

11- TÜİK, "Dünya Nüfus Günü, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

12- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

13- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek.

14- Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul'dan ilk hac kafilesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanacak. 

15- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. 

16- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelecek. 

17- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, Çin'in Nanjing kentinde sürüyor. 

18- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. 

19- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları yapılacak. 

20- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

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