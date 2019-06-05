Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile Kabaköz köyünü ziyareti edecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Çocuk Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri'ni ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek, Arnavutköy Karadeniz Derneklerinin bayramlaşma törenine katılacak.
3- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
4- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
6- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
7- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
8- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.