Euro
6.16
Dolar
5.54
BIST 100
99,679.44
Altın
1,440.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

Türkiye, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin imzalanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 04.08.2019
Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dost Sudan'da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek Anayasal Bildiri'nin, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı temsilcilerince bugün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bundan sonraki aşamada halkın taleplerini hayata geçirecek kapsayıcı bir sivil hükümetin kurulması ve dost Sudan'ın bir an evvel istikrara kavuşması temennisinde bulunuldu.

Sudan'daki anayasa bildirisi

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi  (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması bugün imzalanmıştı.

Bildirinin nihai anlaşmasının 17 Ağustos'ta imzalanacağı belirtilmişti.

Ülkedeki taraflar, 17 Temmuz'da da 39 aylık geçici ortak yönetimi kapsayan siyasi bildiriye imza atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

Türkiye, Sudan'da anayasa bildirisinin imzalanmasından memnun

Sudan'da anayasa bildirisi ön anlaşması imzalandı

Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı

Sudan'da taraflar nihai anlaşmaya çok yakın

Sudan'da taraflar nihai anlaşmaya çok yakın
Sudan'da barışçıl göstericilere saldırıya tepki yürüyüşüne müdahale

Sudan'da barışçıl göstericilere saldırıya tepki yürüyüşüne müdahale
AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı

AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı