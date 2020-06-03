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Türkiye ramazanda Kudüs'ü unutmadı

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği, düzenlediği kampanya ile işgal altındaki Kudüs'te zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yardım ulaştırdı.

Mücahit Türetken   | 03.06.2020
Türkiye ramazanda Kudüs'ü unutmadı Fotoğraf: Burak Derneği/AA

İstanbul

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, yaptığı yazılı açıklamada Kudüslü Müslümanların, bir yandan İsrail işgalinin yol açtığı ekonomik, sosyal sorunlarla mücadele ederken diğer yandan da dünyayı etkisi altına alan Kovid -19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Kudüslülerin tüm zorluklara karşın Mescid-i Aksa'ya sahip çıkıp işgale karşı onurlu bir şekilde direndiğini belirten Yenihayat, "Çalışma alanı sadece Kudüs olan Burak Derneği, her yıl olduğu gibi, bu yıl da ramazan ayında, işgal altındaki Kudüs'te zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize iftar, sahur, kumanya, bayramlık kıyafet, bayram harçlığı, zekat, fitre gibi projelerle destek oldu." ifadelerini kullandı.

Burak Derneğinin 10 yıldır ramazan ayı ve yılın diğer zamanlarında bölgede çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Yenihayat, Müslümanlar için kutsal olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya canı pahasına sahip çıkan Filistinli Müslümanlara destek vermenin kendileri için insani ve dini bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Bu yıl "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" sloganıyla ramazan çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yenihayat, şunları aktardı:

"Başlatmış olduğumuz bu projeye halkımız büyük ilgi gösterdi, bu vesile ile kardeşlerimizin iftar ve sahur sofralarına konuk olduk, bayramlık kıyafeti ve harçlığı ile yetim çocuklarımızın yüzünü güldürüp, sevinçlerini paylaştık. Kudüslü kardeşlerimizin direnişlerine katkı sunup, yanlarında olduğumuzu göstermek adına bu ramazanda halkımızın katkılarıyla 1201 aileye İftar ve sahur ikram ettik. 2 bin 922 aileye kumanya dağıttık.106 aileye 79 bin 500 lira zekat ulaştırdık.185 aileye 24 bin 975 lira fitre teslim ettik.1159 evladımıza bayramlık giydirdik. 591 evladımıza bayram harçlığı dağıttık. Toplamda 23 bin 820 kardeşimize 1 milyon 284 bin 310 liralık yardım ulaştırdık. Ülkemizdeki zorlu şartlara rağmen Kudüs'ü unutmayıp, yapmış oldukları yardımlarla Kudüs'te, kendini mübarek Mescid-i Aksa’nın korumasına adamış binlerce kardeşimize destek oldukları için halkımıza teşekkürü bir borç biliriz."

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