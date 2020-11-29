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Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Gökhan Varan   | 29.11.2020
Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve ağır yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi de yerinden oldu.

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