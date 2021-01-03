Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Murat Özgür Güvendik   | 03.01.2021
Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Ankara

Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de salgının tırmandığı California'da cenaze evlerinde yer kalmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı
İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 2'ye yükseldi

Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Nijer halkı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek

Nijer halkı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek
Türkiye Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı