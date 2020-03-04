Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.
Ankara
Manisa'nın Demirci ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için, "Vatan ve Bayrak", yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüş, Beyazıt mahallesinde bulunan Kültür sarayı önünden başladı.
Menderes Bulvarı'ndan Çereşe istikametine çıkan binlerce kişi bayrakları ile Mehmetçiğe destek verirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez " ve "Her şey vatan için " şeklinde slogan atarak yürüdü.
Belediye hizmet binası önünde son bulan yürüyüşte yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı.
Demirci Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldığı yürüyüşe, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, Gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.
Yaklaşık 8 kilometre mesafede yapılan vatan ve bayrak yürüyüşüne Demirci Akıncıları motosiklet kulübü ve Demirci Off-Road ekibi de araçları ile konvoy yaparak destek verdi.
Çankırı
Çankırı'nın Orta ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Askerlerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar Türk bayrağı açtı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.
Katılımcılar Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla "Fetih Suresi" okudu, dua etti, saygı duruşunda bulundu.
Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Orta ilçesinin bugüne kadar onlarca şehit ve gazi verdiğini söyledi.
Sınırdaki ve sınır ötesindeki Mehmetçikler için bir araya geldiklerini belirten Onay, "Tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere, bizim ve sınırımız olan her yerde Türkiye'nin işi olduğunu ifade etmek istiyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadesini kullandı.
Siirt'te sivil toplum örgütleri Mehmetçik için kenetlendi
Siirt'teki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret etti.
AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte düzenlediği programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlib şehitleri için dua edildi.
Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.
AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük, İdlib'de askerlerin şehit olduğu saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirterek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sivil toplum örgütleriyle şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.
Siirt Üniversitesi Kızılay Topluluğu Üyesi Sultan Kesici ise "Söz konusu vatan olunca birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak askerimizin başarısı için bir araya gedik, bayrağımızın altında kenetlendik." diye konuştu.
Erzincan'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Erzincan'da İl Genel Meclisi, belediye meclisi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.
Vali Ali Arslantaş, Valilik önünde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'nın topyekun bir mücadele olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu mücadele, cephedeki askerlerimizin alın terini kapsadığı gibi silah, harp, araç ve gereçlerini yapan mühendislerimizin akıl terini de kapsamakta, milletimizin dualarını da kapsamaktadır. Belediye meclisinin, İl Genel Meclisinin ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Senatosunun almış olduğu kararlarla, Bahar Kalkanı Harekatı'na vermiş oldukları destekle Erzincan'ın birlik ve beraberliği simgelenmiştir."
Belediye Başkanı Bekir Aksun, harekata belediye meclisi üyeleriyle bütünlük içerisinde önerge verildiğini söyledi.
Harekatın başarıyla tamamlanacağına inandıklarını ifade eden Aksun, harekata katılan Mehmetçiğe zafer temenni etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ise masum ve mazlum yüz binlerce sivilin katledilmesine, milyonların yerlerinden ve yurtlarından edilmesine dünyanın sessiz kaldığına işaret etti.
Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerinden Mehmetçiğe destek
Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK", "Bahar" ve "Bahar Kalkanı" yazdı.
Ayrıca öğrenciler, Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu, Mehmetçik için dua etti.
KYK öğrencilerinin Mehmetçik için gerçekleştirdiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Van'ın Erciş ilçesinde İdlib şehitleri için 100 hatim okundu
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya gelen onlarca kişi, şehit askerler ve TSK'nin başarısı için Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.
Programda, 750 kişinin okuduğu 100 hatim için hatim duası edildi ve ilahiler okundu.
Okunun hatimleri hain saldırıda şehit olan askerlerin ruhlarına bağışladıklarını belirten Gençlik Merkezi Kur'an kursu eğitmeni Gülşen Akman, destek verenlere teşekkür etti.
Saldırıda yaralananlar ile Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua ettiklerini ifade eden Akman, "Kahraman ordumuzun muzaffer olmasını diledik. Dualarımız kahraman ordumuzun ve askerimizin arkasında. Allah ayaklarını taşa değdirmesin." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.