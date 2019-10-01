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Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 28-29 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi.

Aykut Karadağ   | 01.10.2019
Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 28-29 Eylül'de hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelinde 46 bin 981 araç denetlenirken, 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 381 araç trafikten men edilirken 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 65'i trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35'inin plakasına ceza yazıldı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 266 trafik kural ihlali tespit edildi.

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