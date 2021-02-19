Euro
8.45
Dolar
6.98
BIST 100
1,552.78
Altın
1,774.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılıyor Türk Dünyası Meteoroloji Forumu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da Adalet Bölge Toplantısına katılıyor Hakkari'de Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenleniyor.
logo
Türkiye

Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketiyle danışmanlık anlaşması yaptı.

Göksel Yıldırım   | 19.02.2021
Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek.

SSTEK, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla kuruldu. Bu çerçevede şirket, mevcut kamu ve özel sektör firmalarıyla koordineli çalışarak, Türk savunma sanayisinin teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak

Hafifleyen Milli Piyade Tüfeği göreve hazır