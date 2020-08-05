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Türkiye

Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı

Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Beyrut׳a indi.

Hamdi Yıldız   | 05.08.2020
Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın Beyrut'a indiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara’dan havalanan TSK’ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştı." ifadeleri kullanıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti. 

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