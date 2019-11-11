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Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Tuğrul Çam   | 11.11.2019
Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli

Ankara

Dışişleri Bakanlığın dün yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede gerginliğin azaltılması, normal yaşama dönülmesi ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi temennisi vurgulandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

Daha sonra istifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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