Euro
7.08
Dolar
6.52
BIST 100
85,403.09
Altın
1,481.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor
logo
Türkiye

Türkiye beyaza büründü

Son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

ekip,   | 19.03.2020
Türkiye beyaza büründü

Ankara

Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Bolu kent merkezinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. 

Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü. 

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. 

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 


Bolu Dağında kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede kar yağışı iki gündür aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı D-100 kara yolunda kar yağışı, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde etkili oluyor.


Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını yürütürken bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Eskişehir’de kar yağışı etkili oldu

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. 


Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, yarın sabah saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde hafif, yer yer orta, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi. 

Yetkililer ve çiftçilere, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarı yapıldı.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele'deki Aytepe Yolu başta olmak üzere pek çok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.

Yollarda buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı devam ediyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 80 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi
Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını kapattı
Meksika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkilere neden oldu

Benzer haberler

Türkiye beyaza büründü

Türkiye beyaza büründü

Başkent mart ayında beyaza büründü

Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara için kar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı
Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı