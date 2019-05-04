Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programı
logo
Türkiye

Türkiye ABD'nin GTS kararını durdurmasını bekliyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarılması kararının uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor." açıklamasını yaptı.

Hakan Çopur   | 04.05.2019
Türkiye ABD'nin GTS kararını durdurmasını bekliyor

Washington DC

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, Türkiye'nin GTS Programı ile ilgili beklentisi ortaya konuldu.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koydukları 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından, iki ülke arasındaki ticareti engelleyebilecek uygulamalardan vazgeçilmesi yönündeki beklentilerimizi ABD tarafına her vesileyle iletmiştik. Bu bağlamda, ülkemizin GTS Programı'ndan çıkarılması yönündeki kararın uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki son telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi teyit edilmişti. Buna ilaveten Ankara, ABD'nin GTS kararının söz konusu 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle örtüşmediği açıklamasını yapmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Hawaii'de aktif volkanın içine düşen Amerikalı turist yaralı kurtuldu

'İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı'

Dışişleri Bakanlığından 'Güney Kıbrıs' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından 'Güney Kıbrıs' tepkisi
Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanık için müebbet talebi

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanık için müebbet talebi
ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı