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Türkiye

Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek

Türkiye, Somali Ulusal Ordusu’na (SNA) 60 bin takım askeri üniforma ve postal bağışladı.

Tufan Aktaş   | 17.10.2019
Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek

İstanbul

Türkiye, Somali Ulusal Ordusu’na (SNA) 60 bin takım askeri üniforma ve postal bağışladı.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’daki Türk askeri eğitim merkezinde Somali ordusuna yapılacak giysi bağışı için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali ordusuna 60 bin takım askeri üniforma ve postal, Somali donanmasına da 3 bin 862 parça giysi teçhizatı bağışladığı aktarıldı.

Mogadişu’daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

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