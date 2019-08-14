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Türk ve ABD askeri heyetleri Şanlıurfa'da görüşecek

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Yayla ve beraberindeki askeri heyet, ABD heyetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Müslüm Etgü   | 14.08.2019
Türk ve ABD askeri heyetleri Şanlıurfa'da görüşecek

Şanlıurfa

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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