Euro
6.28
Dolar
5.72
BIST 100
100,171.80
Altın
1,519.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
logo
Türkiye

'Türk turizmci misafirlerini mağdur etmez'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "(İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası) Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz." dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 23.09.2019
'Türk turizmci misafirlerini mağdur etmez'

Antalya

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, turistlerin asla mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü açısından en iyi dönemi yaşadıkları anda dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının hiç iyi bir durum olmadığını söyledi.

Dünya devi, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin bu aşamaya gelmesini şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Atmaca, firmanın Türk turizmine de önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 2,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Atmaca, bunların büyük bölümünün Ege Bölgesi'ne gittiğini kaydetti.

"Hızlı hareket edilip, alternatifler oluşturulmalı"

Böyle bir şirketin batmasından herkesin olumsuz etkilenebileceğini belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Ekonomik açıdan sıkıntı olabilir ancak sektör paydaşlarının hızlı hareket edip, Thomas Cook'un boşluğunu bir şekilde çözecek adımlar atması gerekiyor. Türk turizmi son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Sadece bir iki pazara dayalı değil, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Tabii ki Thomas Cook'un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmayacaktır ama hızlı hareket edilip, mutlaka alternatifler oluşturulması lazım."

"Turistler asla mağdur edilmez"

Kendi otellerinde de İngiliz turistlerin bulunduğunu aktaran Atmaca, hiçbir turistin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'deki turistlerin sorunsuz şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını anlatan Atmaca, "Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor

Benzer haberler

'Türk turizmci misafirlerini mağdur etmez'

'Türk turizmci misafirlerini mağdur etmez'

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti

Kızkalesi'nde turizmcilerin yüzü güldü

Akdeniz'in derinliklerindeki tank ilgi görüyor

Akdeniz'in derinliklerindeki tank ilgi görüyor
'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'

'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'
Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü

Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü