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Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor

Türk Kızılayı 24 Ocak'ta Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Zehra Melek Çat   | 29.01.2020
Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor

İstanbul

Vatandaşlar tarafından özel kargo şirketlerine teslim edilen kıyafet, temizlik, malzemesi, gıda, gibi malzemeler, MAFOM'da tasnif edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Türk Kızılayı Lojistik Direktörlüğü Uzmanı Emrah Öztürk, Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde (MAFOM) AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören insanların yardımına koşmak için ilk dakikadan itibaren çalışmalara başladıklarını belirtti.

Türk Kızılayı'nın deprem olduktan hemen sonra Elazığ, Trabzon, Erzurum'daki depoların faaliyete geçtiğini dile getiren Öztürk, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Öztürk, özel kargo şirketlerinin kampanya başlattığını ifade ederek, "Kargo firmaları bağışçılardan topladıkları malzemeleri merkezimize getiriyor. Biz de burada tasnif işlemlerini yapıyoruz. Bölgeye sevk edilmesi için hazırlıyoruz." dedi.

İstanbul'dan Türk Kızılayı organizasyonuyla 30'dan fazla tırın yola çıktığını belirten Öztürk, ayrıca vakıflar, dernekler ve büyük firmaların yardım gönderdiğini söyledi.

"Kullanılmış malzemeleri lütfen bize iletmesinler"

Öztürk, vatandaşlar tarafından yoğun talep olduğunu vurgulayarak, "Biz mümkün olduğunca bu süreci kusursuz bir şekilde işletmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinde kış koşulları ağır geçmekte. Öncelikli olarak ısıtıcı, battaniye ve gıda desteklere ihtiyacımız var. Merhamet dolu bir milletiz. Bağışlarımızdan ricamız, ikinci el, kullanılmış malzemeleri lütfen bize iletmesinler. Bunlarla ilgili tekrar tasnif sürecine girmek durumunda kalıyoruz. Bu da gecikmelere sebep oluyor." diye konuştu.

MAFOM'a ulaşan paketlerin içinden zaman zaman çıkan mektuplar da Türk Kızılayı çalışanlarını duygulandırıyor. Ekipler, malzemelerle bu mektupları da depremzedelere moral olması amacıyla afet bölgesine gönderiyor.

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