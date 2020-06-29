Türk karasularına geri itilen 64 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 64 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir/İzmir
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.
Dikili'de geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 24 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.