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Türk karasularına geri itilen 64 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 64 sığınmacı kurtarıldı.

Miraç Kaya,Halil Fidan   | 29.06.2020
Türk karasularına geri itilen 64 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir/İzmir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.

Dikili'de geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 24 sığınmacı kurtarıldı. 

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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