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Türkiye

Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 28.07.2020
Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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