Turizmin başkenti Antalya'ya 15 bin kişilik cami

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen ve tamamlandığında aynı anda 15 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

ANTALYA

Turizmin başkenti Antalya'da, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde aynı anda 15 bin kişi namaz kılabilecek.

Antalya Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite içinde yapımına yaklaşık 8 yıl önce başlanan caminin, Antalya'nın en büyük ibadethanesi olacağını söyledi.

Caminin sadece üniversiteye değil, çevredeki mahallelere de hizmet vereceğini kaydeden Artan, "Camimiz çok güzel bir mimari özelliğe sahip. Şu anda belli bir kısmını ibadete açtık. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören 80 bin öğrenci var. Bu genç kardeşlerimizin doğru düzgün ibadetlerini yapabilecekleri bir mekan yoktu. Fakültelerin altındaki küçük mescit şeklindeki yerlerde namaz kılıyorlardı." dedi.

Maliyetinin büyük olması nedeniyle caminin yapımının uzun sürdüğünü ifade eden Artan, şöyle devam etti:

"Belli bir kısmı tamamlandı. Şu anda iç kısımları yapılıyor. Elektrik aksamı ve buna benzer ince işleri devam ediyor. Camimizi 2018'in sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Rektörümüzün çok büyük destekleri var. İnşallah hayır sahiplerinin de destekleriyle en kısa zamanda camiyi gençlerimizin hizmetine sunacağız."

Hayırseverlere destek çağrısı

Artan, caminin tamamlanması için yaklaşık 12 milyon liraya yakın maddi imkan gerektiğini belirterek, hayırseverleri duyarlı olmaya davet etti.

Osman Artan, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde camiler yapılıyor. Allah kabul etsin, hayırsever kardeşlerimizin hayırlarını ama bakıyoruz caminin çevresinde çok fazla kişi yok. Ancak burada şu an cami tamamlanmamış olmasına rağmen cumalarda 3 binden fazla genç kardeşimiz gelip namaz kılıyorlar. Altında kütüphane ve diğer sosyal alanlar da bulunacak. Caminin o manevi atmosferi içinde gençlerimiz yönelik çok önemli imkanlar olacak. O nedenle hayırseverlerimize destek çağrısı yapıyorum. Akdeniz Üniversitesi Camisi tamamlandığında turizm kenti Antalya'mızın medarı iftiharı olacak."

Kadınlar için özel bölümler

Akdeniz Üniversitesi Camisi İmam Hatibi Mehmet Koşuk ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun himayesiyle birlikte caminin inşasının hızlandığına dikkati çekti.

Caminin tamamlanması konusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesinden de büyük destek aldıklarını belirten Koşuk, çevre düzenlemesi ve peyzajını belediyenin ücretsiz yaptığını kaydetti.

Büyük bir otoparka sahip olacak camide, kadınlar için özel bölümler olduğunu vurgulayan Koşuk, "Camimizde kadınlar için 3 bin kişilik bir alan ayrılmış durumda. Kadın cemaat, 3 ayrı kapıdan giriş ve çıkış yapabilecek. Kadınlar isterlerse çocuklarıyla birlikte günlerinin tamamını burada rahatlıkla geçirebilecekler. Kendileri için mutfak, bebek emzirme yeri gibi özel odalar olacak." dedi.

Türkiye'nin en büyük mabetlerinden birisi olacak caminin konumunun çok iyi belirlendiğine değinen Koşuk, yakındaki 3 mahallede sadece bir cami bulunduğunu, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin bu yerleşim yerlerinin ihtiyacını da büyük ölçüde göreceğini dile getirdi.

Koşuk, "Bu kadar büyük bir camiye neden ihtiyaç duyulduğunu, tamamlandığında cuma ve teravih namazları vakitlerinde herkes görecek. Şimdi bile cuma namazlarında yoğunluk yaşanıyor. Cami tamamlandığında bahçe kısmıyla birlikte 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek." ifadelerini kullandı.

İbadet için camiye gelen üniversite öğrencileri de üniversitelerinin içinde bu kadar büyük ve mimari açıdan çok özel bir cami yapılıyor olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Tamamlanmasıyla cemaatin artacağına inandıklarını belirten öğrenciler, açılışı dört gözle beklediklerini dile getirdi.

10 bin ton taş kullanıldı

Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edilen cami, 36 metre çapındaki yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ana kubbenin üzerinde çeşmi bülbül tarzında elde dövme bakırdan yapılacak alem, 7 metrelik boyuyla öne çıkacak.

Caminin 86,5 metre boyundaki 4 minaresi ise Selimiye Camisi'nin usullerine göre yapıldı.

İnşasında 10 bin ton yığma taş kullanılan caminin büyük kısmı, oyma yöntemiyle işlendi. Caminin içine devasa büyüklükte taştan oyma hat levha dualar yerleştirildi.

Muhabir: Levent Kişi