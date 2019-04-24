'Turizmin Anadolu'ya yayılması gerekiyor'
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Turizmin Anadolu'ya yayılması, kültür, inanç ve gastronomi anlamında özel çalışmalar yapılması gerekiyor." dedi.
Diyarbakır
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Hedefimiz olan 70 milyon turiste ulaşmanın başka bir yolu yok. Turizmin Anadolu'ya yayılması, kültür, inanç ve gastronomi anlamında özel çalışmalar yapılması gerekiyor." dedi.
TÜRSAB'ın GAP gezisi kapsamında geldiği Diyarbakır'da AA muhabirine açıklama yapan Bağlıkaya, turizm sektöründe 2018'de yaşanan artışın bu yıl da aynı hızla devam ettiğini söyledi.
"Yılın iki aylık verilerine göre, Türkiye'de yüzde 7,4 yabancı misafir artışımız var. 2019'un rekor bir yıl olacağı, koyulan hedeflerin tutacağı yönündeki gelişmeler aynen devam ediyor." ifadelerini kullanan Bağlıkaya, sektörün asıl sorununun, sayıdan ziyade turisti ülke geneline eşit yaymak olduğunu belirtti.
Yabancı turistin çok önemli bir bölümünün 3-4 kente gittiğini anlatan Bağlıkaya, "Deniz, kum, güneşin haricinde bakıldığında o 3-4 şehrimizden çok daha fazla değerlere sahip başka şehirlerimiz var. Buralara da turist getirebilmek için gerçekten çaba sarf etmek gerekiyor. Oralarda neler olduğunu anlatmak gerekiyor." diye konuştu.
"İç turizmi olmayan ülkenin dışardan turisti olmuyor"
Bağlıkaya, Diyarbakır'ın inanç, kültür ve gastronomi açısından çok önemli bir şehir olduğuna işaret etti.
Kentin kültür turizmiyle ilgili çok önemli değerleri bulunduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "İç turizmi olmayan ülkenin dışardan da turisti olmuyor. Onun için bunu ülke içinde tanıtmamız gerekiyor." dedi.
Diyarbakır'ın son üç yılda gözle görülür gelişim sağladığını dile getiren Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımızın, hem modern anlamda istediklerini bulabileceği hem de bölgesel özellikleriyle tüm dokuyu barındıran bu bölgeye seyahat etmelerini, burayı tanımalarını özellikle isterim. Biz de TÜRSAB olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kültürel alışverişe aracılık edip, vesile olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bölgenin ekonomisine katkıda bulunmak için elimizden geldiği kadar bu hareketi hızlandırmaya çalışıyoruz."
Ülkede sağlanan huzur ve güven ortamının kente de yansıyacağına dikkati çeken Bağlıkaya, tur programlarını, ilde konaklamanın artırılması yönünde geliştirdiklerini bildirdi.
TÜRSAB olarak turist sayısı az bölgelerle ilgili özel çalışma yaptıklarını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Hedefimiz olan 70 milyon turiste ulaşmanın başka bir yolu yok. Bütün bu turistin tamamını Antalya, İzmir, Muğla ve İstanbul ekseninde geliştirirsek bu rakamlara ulaşmamız da zorlaşır. Doğal olarak turizmin Anadolu'ya yayılması, kültür, inanç ve gastronomi turizmi anlamında birtakım özel çalışmalar yapılması gerekiyor. Zamanında diğer bölgelere yapılan pozitif ayrımcılığın, ülkemizin diğer şehirlerine de yapılması gerekiyor. Bunun için de elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.