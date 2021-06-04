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Türkiye

Turizmde temmuz ayından itibaren yoğunluk bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe temmuz ayı başlarından itibaren yoğunluk beklediklerini söyledi.

Behçet Alkan   | 04.06.2021
Turizmde temmuz ayından itibaren yoğunluk bekleniyor Fotoğraf: Alpaslan Körükcü / AA

Nevşehir

Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na katılmak üzere kente gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bağlıkaya, iç turizmde kapasitenin yüksek olduğunu gözlemlediklerini, insanların tatil yapma özlemi içinde olduklarını, vaka sayılarının makul seviyelerde seyretmesinin yurt dışından gelecek turist sayısına da olumlu katkı sunacağını söyledi.

Türkiye'nin yurt dışından yüksek oranda talep gördüğünü vurgulayan Bağlıkaya, "Tatil yapma isteği gerçekten çok yüksek. Yurt dışı turizmine bakıldığında zaten bazı pazarlar açık, bazı pazarlarda yüksek risk grubundayız. Aşılanma oranlarımız arttıkça bu kısıtlamanın kalkacağını, temmuz ayından itibaren sezonun aralık ayına kadar devam eden ciddi bir yoğunluk yaşayacağını düşünüyoruz. İnşallah ümit ettiğimiz gibi gelişir." dedi.

Bağlıkaya, Ukraynalı turistlerin aralık vermeden Türkiye'ye gelişlerinin sürdüğünü, Rusya'nın da 21 Haziran'da yapılacak değerlendirmenin ardından verilecek karar göre hareket edeceğini aktardı.

Gelecek yıla yönelik beklentilerinin de çok yüksek olduğunu, 2022'den itibaren turizmde yeni rekorlar kırılabileceğini dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Herkesin baktığı kriter aynı. Vaka sayıları ve aşılanma oranları. Biz de o konularda mümkün olduğu kadar bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Haziranın sonuna kadar ümit ediyorum bir pozitif gelişme olacak. Doğal olarak da bu kısıtlamalar kalkacak. Beklentimiz bu yönde. Her şey hem aşılanma hem vaka sayılarına bağlı. Biz de sonuç itibarıyla sağlık sektöründen gelen haberlerle tahminlerimizi ve öngörülerimizi sürekli revize ediyoruz. Rakamlar makul seviyelere indiği andan itibaren yoğun bir sezon başlamasını bekliyoruz. Çünkü arz talep dengesine baktığımızda gerçekten Türkiye için talep çok yüksek. İnşallah temmuz ayı itibarıyla başlar diye ümit ediyoruz. 2022'de, inşallah pandemiden tamamen kurtulmuş bir dünya özlemindeyiz. Bütün ülkeler bu işi çözmüş olacak o tarihe kadar. 2022’de 2019’da bıraktığımız yerden tekrar rekorlar kırarak devam edeceğiz inşallah."

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